«Рубин» — «Динамо»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Рубин» – «Динамо».



Ставка: обе забьют за 2.05.



«Динамо» во главе с Хохловым долго демонстрировало неудачные результаты, а во втором матче с новым тренером обыграло ЦСКА. В предстоящем матче у «Динамо» хорошие шансы не проиграть, а возможно, и выиграть. Считаю динамовцев небольшим фаворитом матча. «Динамо» в предыдущем туре вырвало ничью у «Ахмата», забив мяч уже в компенсированное время. Возможно, это положительно повлияет на команду.



«Рубин» большинство последних встреч завершил вничью — 0:0. Матчи все разные, и только в предыдущем увидел игру, которую «Рубин» показывал в первых турах. До этого казалось, что футболисты играют в атаку, но шансов было очень мало, а в последнем матче команда выглядела более уверенно. Сейчас от казанцев можно ожидать любого результата. Всё-таки потенциал у команды есть. Правда, он не совсем реализован, потому что им не хватало игроков в середине поля. В последнее время игра команды постепенно налаживается, но всё равно они не кажутся фаворитами, «Динамо» сейчас предпочтительнее выглядит.



«Рубин» в прошлых матчах много защищался, и вполне успешно. Когда был уклон на игру в обороне, не хватало качественных действий в атаке, а сейчас они нашли баланс и прилично действовали в нападении. Думаю, обе команды смогут забить.



У «Динамо» встречу пропустят Каборе и Игбун — важные игроки, хотя Игбун пока себя не особо проявил в команде. Если в Уфе он был важной фигурой, то здесь у него не очень получается. Каборе — хороший «волнорез», в средней линии действует успешно. Даже несмотря на эти потери, думаю, «Динамо» сможет забить и у них больше шансов на победу».



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