«Барселона» — «Сельта»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Барселона» — «Сельта».



Ставка: ТМ 4 мяча за 1.50.



«На неделе «Барса» не смогла на «Камп Ноу» переиграть «Славию», а до этого уступила «Леванте» в чемпионате. «Сельта» меняет тренера, команда, которая пошла не тем путём. «Сельта» любит атаковать, и оборонительные тактические оковы ей не подошли. Думаю, «Сельта» скоро предстанет более атакующей командой.



«Барса», при определённых проблемах, играет дома. Уже говорил неоднократно, что сейчас «Барселона» напоминает баскетбольную команду, в которой есть Леброн Джеймс. И вот если он тащит, то каталонцы могут обыграть любого, а если нет — возникают проблемы. Таким Леброном Джеймсом сейчас в «Барсе» является Лионель Месси.



Антуан Гризманн пока не понимает, что происходит, а Луис Суарес травмирован. «Барселона» пока не феерит. Всё зависит от того, проявит ли себя Месси. Он, конечно, лучший игрок в истории, наверное, но он один. Это большая проблема «Барсы».



Сказать, что «Барселона» при Вальверде выискивает тактические ухищрения для соперника, было бы ошибкой. Матч с «Сельтой» будет не очень простым из-за настроения. С «Сельтой» всё понятно, задача — увезти что-нибудь приличное с «Камп Ноу».



Предложил бы задуматься над вариантом «тотал меньше 4 с коэффициентом 1.50». «Барса» не очень убедительна была со «Славией». Закрыть Месси получается у соперников всё чаще и чаще, поэтому ТМ 4 — вполне рабочий вариант».



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