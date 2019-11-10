«Арсенал» Т — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» Тула – «Зенит».



Ставка: ничья за 4.00, обе забьют за 1.95.



«Если посмотреть на историю взаимоотношений «Арсенала» и «Зенита», то там все время сложные игры, особенно в Туле. «Арсенал» только что обыграл «Спартак», настроение поднялось. Команда в обороне и в атаке играет довольно прилично.



«Зенит» подустал немного из-за матча Лиги чемпионов. К тому же «Арсенал» не та команда, на которую «Зенит» настраивается, как на «Ростов», который они просто порвали. Думаю, будет ничья».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.