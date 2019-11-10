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«Арсенал» Т — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

«Арсенал» Т — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги
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Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» Тула – «Зенит».

Ставка: ничья за 4.00, обе забьют за 1.95.

«Если посмотреть на историю взаимоотношений «Арсенала» и «Зенита», то там все время сложные игры, особенно в Туле. «Арсенал» только что обыграл «Спартак», настроение поднялось. Команда в обороне и в атаке играет довольно прилично.

«Зенит» подустал немного из-за матча Лиги чемпионов. К тому же «Арсенал» не та команда, на которую «Зенит» настраивается, как на «Ростов», который они просто порвали. Думаю, будет ничья».

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