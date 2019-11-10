«Арсенал» Тула — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Арсенал» — «Зенит».
Ставка: тотал матча 2-3 гола за 1.92.
«Зенит» после поражения в матче с «Лейпцигом» отправляется в Тулу. Не исключено, что «Арсеналу» понравился вариант с тремя центральными защитниками. Он неплохо смотрелся в обороне в матче со «Спартаком». В атаке что-то получалось, что-то — нет. Но самое главное — сыграли надёжно в защите, ну и выручил в нужных эпизодах Егор Шамов.
«Арсенал» играл с «Зенитом» в три центральных защитника в первой встрече, но там уступил — 1:3. Но Черевченко удивил составом, Семак это признал. Семак говорит, что, когда «Зенит» играет против команд с тремя центральными защитниками, как, например, с ЦСКА, есть проблемы. «Арсенал» может это учесть и сыграть с «Зенитом» в оборонительный футбол, несмотря на домашний матч.
В предыдущие годы много забивалось в матчах между этими командами в Туле. «Зенит» побеждал — 4:0, 5:0, была ничья — 3:3, когда Дзюба забил «Арсеналу», а потом указал на свою фамилию Манчини. В прошлом сезоне «Арсенал» вообще выиграл со счётом 4:2. Но, мне кажется, сейчас не стоит ждать такой результативности. «Зенит» более прагматичен, мало пропускает. Ну и «Арсенал» лезть на «Зенит» не станет.
Здесь возможно много разных вариантов: ничья — 1:1, победа «Зенита» — 2:0 или 2:1 в одну из сторон. В общем, предлагаю сыграть «тотал матча 2–3 гола» за 1,92. Уверенности нет, что «Зенит» обязательно выиграет в Туле».
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