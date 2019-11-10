«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Локомотив» — «Краснодар».



Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча за 1.86.



«Центральная игра тура. «Локомотив» оставил очень много эмоций и сил с «Ювентусом». Упрекнуть команду не за что, играли достойно, очень прилично. Но «Ювентус» — высококлассная команда, момент в концовке реализовала.



«Краснодар» тоже играл еврокубковый матч в четверг вечером. Силёнки небеспредельны. Но потом будет пауза на матчи сборных, и это поможет тем и другим. Травмированные потихоньку возвращаются. Антон Миранчук вроде бы уже тренируется в общей группе. Но когда много сил оставляешь в еврокубках, на чемпионат их может не хватить. Мне кажется, от этой афиши вряд ли стоит ждать яркого футбола. В прошлом сезоне все решил спорный пенальти, назначенный за игру рукой Каборе. И потом в итоге «Локомотив» опередил «Краснодар» в таблице.



Важнейший матч. В таких обычно никто не играет с открытым забралом. «Локомотив» поструктурнее, помощнее выглядит. Плюс дважды подряд «Локомотив» не выигрывал в чемпионате, сыграв вничью с «Уфой» и проиграв «Спартаку». Здесь дома против прямого конкурента Семин что-нибудь придумает.



Думаю, «Локомотив» не проиграет, а голов много не будет. «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча» идет за очень жирный коэффициент. Но возьму понадежнее — «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча» за 1,86».



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