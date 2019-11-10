«Сочи» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги 10 ноября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА в 16-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: обе забьют за 2.00.
«Очень мало времени у ЦСКА на подготовку к этому матчу. Была очень энергозатратная игра в Венгрии, сил потрачено уйма. Игра была поздно в четверг, а сейчас снова выезд — теперь в Сочи. И матч будет днём. В тяжёлой ситуации «армейцы». При этом играли основным составом в Лиге Европы.
«Сочи» дома регулярно пропускает, причём и от лидеров («Зенит», «Локомотив»), и от аутсайдеров, взять ту же встречу с «Тамбовом». Думаю, пропустит и с ЦСКА, который потихоньку налаживает игру. Чалову уже давно пора забить, для уверенности необходимо.
Но ЦСКА вряд ли хватит силёнок на весь матч. «Сочи» может надавить в одном из отрезков и забить. Оборона — не самая сильная линия нынешнего ЦСКА. А тут ещё и на недовосстановлении придётся играть. Так что вариант «обе забьют» стоит рассмотреть. Фактор усталости должен сказаться на действиях москвичей».
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