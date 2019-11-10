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Роджер Федерер — Доминик Тим: прогноз Анны Чакветадзе на матч Итогового турнира

Роджер Федерер — Доминик Тим: прогноз Анны Чакветадзе на матч Итогового турнира
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Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Роджер Федерер — Доминик Тим на групповом этапе Итогового турнира АТР.

Ставка: победа Федерера за 1.70.

«Доминик Тим терпеть не может играть в зале, не очень у него получается играть на быстрых кортах, хотя в последнее время он вроде стал набирать форму. Но всё-таки выходы вперёд в исполнении Роджера Федерера будут очень неудобны Доминику Тиму. Проблема Тима в том, что он не может забить, ввязывается в длинные розыгрыши, а потом комбинационно, через неимоверную силу воли и феноменальную физическую подготовку, укатывает оппонентов на более медленном покрытии.

Кстати говоря, не знаю, поменяли ли состав корта в Лондоне, но два года назад, когда смотрела этот турнир вживую, там было очень вязкое покрытие, к которому немножко прилипали теннисисты. Забить на таких кортах, не выходя к сетке, очень сложно.

У Роджера есть игра, которая идеально подходит под такие корты, Тиму будет сложно. Скорее всего, Роджер Федерер выиграет в двух сетах».

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