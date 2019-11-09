«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Георгия Черданцева на матч РПЛ 9 ноября

Футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Спартак» — «Крылья Советов».
Ставка: «Крылья Советов» не проиграют за 2.14.
«Спартак» — безнадёжная команда для ставок. То 3:0, то 0:1, какие-то тренерские чудачества нового наставника. Что он придумает на этот раз? А вот Божович чудить не будет. Он традиционно умеет играть в Москве, да и вообще, пусть и по дополнительным показателям, «Крылья» выше «Спартака» в турнирной таблице.
Кроме «Зенита» «Крылья» ни от кого не пропускали в последнее время. Учитывая, что после смены тренера «Спартак» совсем сырой, чего точно не скажешь о «Крыльях Советов», думаю, у хозяев будет много сложностей в этом матче».
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