«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Юрия Розанова на матч чемпионата Англии
Футбольный комментатор Юрий Розанов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» в 12-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: ничья за 3.70.
«И те и другие сделали в прошлом туре впечатляющий камбэк. И те и другие (во всяком случае, по счёту) сыграли не столь убедительно в минувшем туре Лиги чемпионов в середине недели. К тому же команды давненько не играли между собой вничью.
Вот её и попробуем сыграть. Тем более она вполне смотрится и сама по себе, без всякой статистики прошлых лет. А платят за неё — ой! Так что беру лобовую ничью за 3.70».
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