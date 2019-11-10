«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 16-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар».
Ставка: обе забьют за 1.75.
«Игра «Локомотива» против «Ювентуса» показала уровень и потенциал футболистов, но они эмоционально выплеснули себя. Теперь москвичам будет очень сложно в следующей игре, и их нельзя считать очевидными фаворитами. Хотя на меня произвела большое впечатление их игра против «Ювентуса». Но, к сожалению, так бывает, что команда сыграла хорошо, а результата не добилась. Это футбол.
Понятно, что «Краснодар» — сильный раздражитель, но здесь большую роль играет психологический вопрос. Как «Локомотив» справится с эмоциями и как Юрию Павловичу Сёмину удастся психологически подготовить команду? «Локомотив» показывает хороший футбол, но «Краснодар» — это не подарок. Всё-таки в некотором смысле «Локомотив» — фаворит матча. Обеим командам терять очки сейчас никак нельзя. Это матч прямых конкурентов, и взять три очка в такой игре очень важно.
В этой игре будет много голов. Это основополагающий фактор, тем более у «Локомотива» не сыграет Чорлука. Обе команды хорошо играют в атаке и смогут создать и реализовать свои моменты. Получится открытый матч, и команды сыграют в большей степени в атаку».
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