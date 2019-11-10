Во сколько играют «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», где смотреть и какой прогноз

Сегодня, 10 ноября, на «Энфилде» в центральном матче 12-го тура и всего первого круга английской Премьер-лиги «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Сити». Матч начнётся в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет «Okko Спорт».
Прогноз «Чемпионата»: победа «Ливерпуля» с нулевой форой за 1.94.
Сразу о главном. Букмекеры считают шансы команд на победу практическими равными. Есть несколько причин поверить в коллектив Юргена Клоппа, поэтому за коэффициент 1.94 поставим на фору «0» на «Ливерпуль». «Ман Сити» с любым соперником способен взять три очка, однако в данном случае вероятность победы гостей минимальная.
«Горожанам» не помогут Сане, Зинченко и Лапорт. Встречу могут пропустить Давид Сильва, Родриго Эрнандес и вратарь Эдерсон. У «Ливерпуля» потерь куда меньше. Клоппу придётся обойтись без Матипа, Шакири и Клайна. Два последних всё равно не вышли бы в старте, а с ван Дейком в паре способен сыграть Гомес, Фабиньо или Ловрен.
У красных был лишний день на восстановление, к тому же Клопп предоставил отдых практически всем исполнителям, отвечающим за прессинг и созидание. Гвардиола зачем-то дал дополнительную нагрузку Де Брёйне, Гюндогану, Бернарду Силве, Стерлингу, немолодому Фернандиньо и многим другим. «Ман Сити» мог пожертвовать матчем Лиги чемпионов, выход в плей-офф всё равно от «горожан» никуда бы не делся.
Предстоящий матч станет вторым выездным подряд для команды Хосепа Гвардиолы, а «Ливерпуль» что с «Генком», что с «горожанами» сыграет на легендарном «Энфилде». Подобные аргументы порой кажутся незначительными, но в битве двух равных по статусу клубов любой нюанс может оказаться решающим и впоследствии повлиять на чемпионскую гонку.
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