«Шахтёр» — «Динамо» Киев: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Украины

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Шахтёр» — «Динамо» Киев в 14-м туре УПЛ сезона-2019/20.



Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 1.85.



«Сейчас большой разрыв между командами, так как «Динамо» завалило старт чемпионата и отстало очень далеко. Правда, совсем недавно киевская команда смогла выбить «Шахтёр» из Кубка Украины, выиграв со счетом 2:1. Думаю, это разозлило донецкую команду, она настроена взять реванш у «Динамо». Что касается киевлян, вторая подряд встреча с «Шахтёром» — это возможность показать, что команда вышла на какой-то правильный путь. На такого соперника они могут настроиться и как следует сыграть.



Думаю, нужно ждать забитых мячей. «Шахтёр» последний матч в Лиге чемпионов сыграл со счётом 3:3 – не всё хорошо с обороной, но работает атака. Последний матч между этими соперниками тоже был с вариантом обе забьют, поэтому предлагаю остановиться на тотале больше».