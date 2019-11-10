«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ

Футбольный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Локомотив» — «Краснодар».



Ставка: обе забьют за 1.71.



«Посмотрим статистику, чтобы потом на это не отвлекаться. В первом круге сыграли 1:1. Если брать все матчи, десять побед «Локомотива», две ничьи и шесть выигрышей у «Краснодара». Наверное, стоит напомнить, как играли эти клубы в сезоне-2017/18. «Краснодар» выиграл — 2:1 на своём поле, а «Локомотив» на своем — 1:0. Вот так поделили по три очка.



В 15-м туре у «Краснодара» была тяжелейшая встреча с «Ростовом», которую краснодарцы доблестно завершили. Проигрывая со счетом 0:2, сумели в самом конце матча сравнять — 2:2. «Локомотив» в гостях сыграл с «Уфой» 1:1. Не знаю, думали о «Ювентусе», наверное. Но сказать так — это проявить неуважение к «Уфе», потому что «Уфа» сама по себе крепкий орешек. Так или иначе, ничья в этом матче.



Две забивающие команды, легко идут в атаку. Игра может быть на встречных курсах. В еврокубках ситуация одинаковая практически по датам, но соперники разные. «Локомотив» играл в Лиге чемпионов с «Ювентусом», а «Краснодар» — с «Трабзонспором» 7 ноября в Лиге Европы. Возьму на себя смелость сказать, что на данном этапе матч «Локомотив» — «Краснодар» важнее. Хотя тренеры и футболисты призывают так не рассуждать.



Этот матч важен и «Локомотиву», и «Краснодару». «Краснодару» — чтобы зацепиться за мечту, а мечта — выиграть золото. Будет битва. От слова «битва» и оттолкнусь в прогнозе. Не знаю, кто выйдет победителем, но поставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1,71».



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