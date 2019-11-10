«Ювентус» — «Милан»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 12-го тура Серии А в Турине

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Милан» в 12-м туре Серии А сезона-2019/20.



Ставка: «Ювентус» победит и обе забьют за 3.10.



«В эти выходные состоится топовый итальянский матч. «Ювентус» против «Милана». Конечно, бомбической эта вывеска была где-то в середине нулевых, в конце нулевых — начале десятых. Тогда и «Милан» боролся за чемпионство, а сама пара выглядела практически равной. Сейчас, понятное дело, очевидное преимущество за «Ювентусом».



Я, вообще, выдумал комбинированную ставку, как я люблю. Базовый вариант для меня: обе забьют. Почему? Во-первых, «Ювентус» пропускает почти в каждом матче, он по-прежнему уязвим в обороне. Кстати, я задал вопрос Маурицио Сарри после победы над «Локомотивом»: «Насколько далека команда от Саррибола?». Он сказал мне, что пока это более классический «Ювентус», не его «Ювентус». Ему самому нужно подстраиваться под команду, а не игрокам под требования Сарри. Так что не всё пока получается, команда много и часто пропускает., пропустила в том числе и от «Локомотива»,



Я считаю, в том матче «Ювентус» и больше должен был пропустить. При этом нужно вспомнить, что «Милан» почти в каждом матче забивает. При всех своих проблемах и тренерских сменах «Милан» забил в семи матчах подряд. Высококлассные футболисты у «Милана» есть, а атак достаточно для того, чтобы хоть один гол выдумать.



Поэтому я убеждён, что в этой туринской игре обе команды забьют. Но есть одно но — при этом «Ювентус» всё-таки выиграет. Класс выше, я думаю, настроение будет другое. Мне показалось, что в Москве команда была не на сто процентов замотивирована, а вот у себя дома против «Милана» будет совершенно другое настроение, и «Юве» одержит победу.



И вот он, мой прогноз: я выбираю комбинированный прогноз, в котором обе команды забьют, а победителем матча окажется «Ювентус», Букмекеры предлагают коэффициент 3.10 на такой исход».



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