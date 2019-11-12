«Ак Барс» – «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Авангард».



Ставка: победа «Ак Барса» с учётом овертайма и буллитов за 1.60.



«Ак Барс» и «Авангард» являются одними из главных фаворитов Восточной конференции, но на домашнем льду «Ак Барс» должен победить.



«Авангард» сейчас находится на втором месте. Для него это будет важная игра, чтобы сократить отставание от лидера. В ходе сезона эти команды будут вести борьбу за лидерство на Востоке, но сейчас «Ак Барс» для меня фаворит.



Казань, играя на своём льду, должна владеть инициативой. Но с другой стороны, «Ак Барс» всегда играет осторожно в обороне. У них хорошие контратаки, и я думаю, что они не будут большими силами атаковать, а как минимум в начале матча сыграют осторожно, но потом в течение игры они могут добавить в нападении.



В игре не будет большого количества заброшенных шайб, потому что обе команды сыграют с уклоном на оборону. Также повлияет пауза на матчи сборных, так как команды выбились из ритма, и им нужно будет найти свою игру.



«Ак Барс» должен побеждать, но возможно, что в основное время будет ничья, потому что «Авангард» — это серьёзный соперник. Поэтому поставлю на хозяев с учётом овертайма и серии буллитов», — подчеркнул Вуйтек.

«Ак Барс» — «Авангард». Прогноз: Клинкхаммер отметит возвращение в Казань Четыре из пяти предыдущих очных встреч уходили в дополнительное время.