Тим — Берреттини: прогноз Анны Чакветадзе на игру Итогового турнира ATP

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Доминик Тим — Маттео Берреттини в групповом раунде Итогового турнира ATP, проходящем в Лондоне.
Ставка: минимум 23 гейма в матче за 1.85.
«С одной стороны, здесь всё понятно. Доминик Тим уже в полуфинале, Маттео Берретини — последний в группе. Но итальянец может окончательно расслабиться. Его немножко напрягала атмосфера в Лондоне, он не мог раскрепоститься. Сейчас уже терять нечего, можно сыграть в своё удовольствие. К тому же Берреттини пришлось сыграть с Джоковичем и Федерером. Психологически ему было сложно с ними. С Тимом всё будет иначе. Он не так давно побеждал австрийца, правда, и проигрывал тоже.
Тим сейчас очень хорош. Никто, думаю, не ждал такого высококлассного тенниса от него в зале. Но это третий матч, который толком ничего не значит, поэтому где-то может расслабленность проявиться, да и усталость может сказаться. Матч с Джоковичем отнял очень много сил.
Мне кажется, что Берреттини здесь сможет побороться и затянуть встречу. Поэтому возьму «больше 22,5 гейма», — сказала Чакветадзе.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 14 ноября 2019
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:01
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 13 ноября 2019
-
23:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 ноября 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00