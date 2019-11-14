Тим — Берреттини: прогноз Анны Чакветадзе на игру Итогового турнира ATP

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Доминик Тим — Маттео Берреттини в групповом раунде Итогового турнира ATP, проходящем в Лондоне.



Ставка: минимум 23 гейма в матче за 1.85.



«С одной стороны, здесь всё понятно. Доминик Тим уже в полуфинале, Маттео Берретини — последний в группе. Но итальянец может окончательно расслабиться. Его немножко напрягала атмосфера в Лондоне, он не мог раскрепоститься. Сейчас уже терять нечего, можно сыграть в своё удовольствие. К тому же Берреттини пришлось сыграть с Джоковичем и Федерером. Психологически ему было сложно с ними. С Тимом всё будет иначе. Он не так давно побеждал австрийца, правда, и проигрывал тоже.



Тим сейчас очень хорош. Никто, думаю, не ждал такого высококлассного тенниса от него в зале. Но это третий матч, который толком ничего не значит, поэтому где-то может расслабленность проявиться, да и усталость может сказаться. Матч с Джоковичем отнял очень много сил.



Мне кажется, что Берреттини здесь сможет побороться и затянуть встречу. Поэтому возьму «больше 22,5 гейма», — сказала Чакветадзе.



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