Турция – Исландия: прогноз Жорди Гратакоса на матч Евро-2020

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Турция – Исландия.
Ставка: победа Турции в один мяч за 3.75.
«Турция и Исландия – команды примерно равного уровня, но они находятся на разных этапах. Турецкая сборная на подъёме. Она блестяще проводит отборочный турнир, возглавляя группу и опережая Францию по дополнительным показателям. Есть неплохие шансы закончить квалификацию на первом месте. Сила нынешней сборной Турции – прекрасно организованная игра в обороне, компактное расположение игроков, перекрытие всех свободных зон. Турки пропустили лишь три мяча за весь турнир.
Исландия же, наоборот, переживает упадок. Эта команда удивила всех бесстрашием и выстроенной игрой на прошлом Евро и на чемпионате мира в России. Но пик у лидеров этой команды прошёл, и в ближайшие три-четыре года, на мой взгляд, Исландии будет тяжело повторить свои достижения. Через какое-то время, возможно, подтянется другое поколение.
Конечно, у Исландии всё равно есть сильные игроки, такие как Сигурдссон. По классу футболистов Турция и Исландия примерно равны (у турок выделяется Бурак Йилмаз — он в одиночку может решить исход матча). Но как коллектив сейчас Турция уже сильнее.
Жду очень закрытой и осторожной игры, потому что обеим командам важен результат. Но победит Турция, потому что она сильнее в командном плане. Тем не менее победа будет непростой, голов будет мало. Мой прогноз – победа хозяев ровно в один мяч», — сказал Гратакос.
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