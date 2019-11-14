«Локомотив» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Нефтехимик».



Ставка: победа «Нефтехимика» с учётом ОТ за 2.20.



«Несмотря на то что «Локомотив» явно не зря использовал свободное время, отведённое первым этапом Еврохоккейтура, «Нефтехимик», похоже, провёл его ещё ударнее. Плюс не растратил того запала и игрового тонуса, который прямо-таки пёр из него с середины октября и способствовал набору 20 очков в 10 последних матчах. И с каникул «маленькие татары» вышли с шутками и прибаутками, порвав на ветошь московское «Динамо», причём в Москве.



Думается, с таким «Нефтехимиком» ярославцам будет тяжелее, чем с «Сибирью», которую они в предыдущем туре засушили полностью. «Сибирь» визуально после паузы как-то потяжелела, а вот нижнекамцы летают по площадке, как наскипидаренные. Попробуй таких осади.



Вообще, это будет очень интересный матч, поскольку в нём лоб в лоб сойдутся противоборствующие игровые концепции. Если, конечно, никто не решится подстраиваться под соперника, но это вряд ли. Стало быть, искры полетят во все стороны, и «Арена-2000» будет ходить ходуном.



Лично мне кажется, что хозяева всё-таки не устоят. Ну как не устоят? Основное время завершится вничью, а уже за его пределами «Нефтехимик» своё возьмёт и продлит свою роскошную победную серию уже до 11 матчей», — сказал Лебедев.



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