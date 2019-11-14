Чехия – Косово: прогноз Владислава Радимова на встречу отбора Евро-2020

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 Чехия – Косово.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.82.



«Чехия в прошлом туре сумела обыграть англичан на своём поле (2:1), но Косово тоже довольно сильная сборная. Я думаю, что будет упорнейшая борьба, минимум голов, потому что обе сборные ведут борьбу за путёвку на чемпионат Европы.



Это две команды, которые на слуху. Косово показывает хорошие результаты, и в этом матче они наверняка окажут упорное сопротивление.



Косовары сумели обыграть Чехию на своём поле в этом отборочном цикле, но чехи после победы над англичанами всё-таки являются фаворитами матча. Конечно, легко обыграть Косово они не смогут, потому что косовары не сдадутся и не поднимут лапки вверх, поэтому чехам придётся помучиться. Но, скорее всего, хозяева должны одержать победу, играя на своём поле, да и по именам они являются более известной командой.



Футболисты Косово своими результатами заслуживают внимания и наверняка не сдадутся, поэтому матч будет упорный, но ближе к победе будут чехи. Другое дело, что много голов можно не ждать. Квалификация подходит к финальной стадии, и здесь цена ошибки велика.



В этом матче также можно поставить на то, что в нём будет красная карточка. Эмоции могут зашкаливать, потому что это страны из бывшего соцлагеря, а они играют в таком противном, можно сказать, подленьком стиле. На кону будет стоять очень многое, поэтому вполне возможны провокации и удаление», — сказал Радимов.



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