Турция — Исландия: прогноз Эльвина Керимова на игру отбора Евро-2020

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч группового раунда отборочного этапа Евро-2020 Турция — Исландия.



Ставка: победа Турции в 1 или 2 мяча за 2.20.



«Турки пока лидируют в группе и даже опережают сборную Франции. Для того чтобы пробиться на Евро-2020 и оказаться среди сеяных, команде нужно победить в оставшихся двух матчах. Надо обыграть Исландию и Андорру. С исландцами будет тяжело. Эта команда — не очень удобный соперник. У них ещё есть теоретические шансы на проход дальше со второго места, для этого нужно обыграть Турцию в Стамбуле. Мы как раз в Стамбуле и находимся, но сзади стадион «Бешикташа», а игра будет на другом стадионе.



Исландии надо играть на победу, если обыграет Турцию, то сократит отставание до 1 очка. Потом надо рассчитывать на то, что Турция потеряет очки в матче с Андоррой. Это уже маловероятно.



Думаю, что Турция — фаворит. Она может обеспечить себе путёвку на Евро-2020 уже в ближайшем матче. Её устроит и ничья, но на ничью она играть не будет, потому что хочет завершить отбор на первом месте.



Я бы взял ставку, которую даёт «Фонбет», «победа Турции в 1-2 мяча» с коэффициентом 2.20. Мне кажется, что это нормальный коэффициент. Турция в хорошей форме, у неё отличный состав. У неё сильный тренер. Исландия будет рисковать, а Турция будет ловить соперника на ошибке», — сказал Керимов.



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