«Торпедо» – «Сибирь»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» – «Сибирь».



Ставка: победа «Торпедо» за 2.30.



«На своём льду «Торпедо» должно одержать победу. Перед перерывом на игры сборных они показывали хороший хоккей и добивались неплохих результатов. Я думаю, что они продолжат играть так же, как и до паузы, поэтому дома они способны победить гостей из Новосибирска.



В первом матче после перерыва «Торпедо» уступило в гостях минскому «Динамо» в серии буллитов, а основное время матча завершилось вничью (5:5). Я считаю, что в предстоящем матче будет забито большое количество шайб. На нынешнем этапе чемпионата «Торпедо» не будет играть всё время с большим упором на оборону, а будет стараться показать хорошую результативную игру, чтобы порадовать своих болельщиков. На своей площадке торпедовцы постараются забросить как можно больше шайб. И я думаю, что четыре раза они способны отличиться.



«Сибирь» на выезде не является такой сильной командой, как в домашних матчах. Например, в прошлой игре сибиряки проиграли в гостях «Локомотиву». И в той игре команда Николая Заварухина ни разу не отличилась заброшенной шайбой. В этой встрече, думаю, «Сибирь» также не сможет набрать очки и уступит сопернику в основное время», — сказал Вуйтек.



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