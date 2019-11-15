«Металлург» Мг — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг — «Сочи».



Ставка: победа «Металлурга» минимум в 3 шайбы за 2.95.



«Всё вернулось на круги своя, и теперь уже ни у кого не будет вопросов, кто в таком матче фаворит. «Магнитка» наконец-то вкатилась в сезон, потеряв по пути сперва главного тренера, потом ещё и директора. Но ведь вкатилась и уже по выходе из отпуска обыграла принципиальных соперников из Челябинска. Что свидетельствует о том, что игровой тонус к магнитогорцам вернулся достаточно быстро. Сочинцы весьма крупно уступили в Екатеринбурге, что не менее чётко свидетельствует о том, что накопившиеся проблемы никуда не делись и не преодолены.



Добавим к этому небольшие штришки вроде того, что у «Магнитки» на подготовку к матчу было на сутки больше, да к тому же ей никуда не нужно было ездить, тогда как южане находятся на весьма странном выезде по маршруту Екатеринбург – Магнитогорск – Рига. Присобачим сюда же статистику личных встреч, согласно которой «Металлург» выиграл 7 из 10 «междусобойчиков», включая и три последних матча. И где тут искать шансы гостей?



Мы и не будем их искать, а спокойно запишем: «Магнитка» победит, спокойно и основательно. Конечно же, в основное время и с хорошим преимуществом в 3-4 шайбы», — сказал Лебедев.



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