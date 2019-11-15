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Румыния – Швеция: прогноз Валерия Непомнящего на матч квалификации Евро-2020

Румыния – Швеция: прогноз Валерия Непомнящего на матч квалификации Евро-2020
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Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 Румыния — Швеция.

Ставка: Швеция не проиграет за 1.45.

«В этом матче очень трудно определить фаворита. У команд равные шансы на победу, обе сборные являются крепкими командами и ведут борьбу за попадание на чемпионат Европы. В предстоящей игре не может быть много забитых мячей, потому что шведы неплохо защищаются. Румыны в атаке играют на хорошем уровне, но Швеция сможет их остановить. Шведы как минимум не проиграют, а могут и одержать победу. Хотя румыны — это такая команда, от которой всего можно ожидать, очень неуступчивые у них игроки.

Швеция в случае победы обеспечит себе выход на Евро, но игра для них выездная, тем более румыны — это не подарок, и они способны доставить гостям проблем. Шведы будут играть в аккуратный футбол без риска, соответственно голов в матче будет немного», — полагает Непомнящий.

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