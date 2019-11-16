Россия – Бельгия: прогноз Евгения Ловчева на матч квалификации Евро-2020

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Россия – Бельгия.



Ставка: Бельгия победит за 2.05, тотал больше 2,5 мяча за 1.80, обе забьют за 1.70.



«Бельгийцы – давно выстроенная команда, у которой очень хорошо отработана контратака. И те игры, которые я видел, они на таких скоростях выскакивают и несутся, в касание разыгрывают. И не случайно они уже 30 забили и только 1 пропустили. Кстати, этот один был от нас в первой игре первого круга.



Россия тоже забила много, но по качеству футболистов она уступает. Тем более учитывая то, что мы будем больше атаковать. Так как сборную России теперь уже ничего не смущает, нам нужна победа, чтобы обойти Бельгию. Мы раскроемся, но у нас не такие быстрые защитники, чтобы угнаться за нападением Бельгии (хотя у последних тоже проблемы с составом есть).



Думаю, что Бельгия победит. Ставлю П2. Также считаю, что обе забьют и тотал будет больше 2,5».



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