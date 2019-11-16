Россия – Бельгия: прогноз Отара Кушанашвили на матч отбора Евро-2020 16 ноября

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Россия – Бельгия.



Ставка: победа России за 3.86.



«Я не вижу в бельгийцах того, о чём пишут газеты: непроходимое препятствие, непоборимого соперника, которого невозможно обыграть, Понятное дело, что наверху таблицы грузинской организации, живущей на мои деньги, УЕФА, ФИФА и так далее, не может просто так стоять сборная. Понятно, что это очень крепкая сборная.



Я думаю о наших людях. Нашим людям позарез нужна победа. А если нашим позарез нужна победа, они превратятся в одно монолитное целое и будут кричать: «Артём, дай им!». Представьте этот крик, помноженный на 60 тысяч голосов. Понимаете, что у Бельгии могут быть отличия от нас по параметрам? Ноги их могут быть ровнее, чем у наших, чутье голевое и всё остальное. Только вот завтра это всё не в счёт. Это отдельно взятый матч с вдохновением и должным воодушевлением. Я верю в горящие глаза, напор, бурю и натиск. Я верю в то, что мы выиграем. Мы сделаем с нашими соперниками то, что сделал со страной Борис Ельцин.



Нужно стереть самодовольную улыбку Мартинеса, похожего на выпускника ПТУ, с его лица. Это они у нас в гостях!



Я ставлю на победу сборной России, если в воротах не будет Гильерме. Даже если в воротах будет Гильерме, он всего-то пропустит четыре мяча, может, мы забьём тогда пять. С учётом его позора надо теперь предсказывать события. У нас очень сильная сборная. Они должны в раздевалке понять: они ни на йоту не хуже сборной Бельгии. Они должны выйти и победить. Ставлю на победу наших с коэффициентом 3,86. Верю, что в отдельно взятом матче возможно всё!»



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