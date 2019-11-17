«Торпедо» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного сезона КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Витязь».



Ставка: победа «Торпедо» с форой (-1,5) за 3.30.



«Торпедо» с «Витязем» уже надоели друг другу хуже горькой редьки. Ещё не начался плей-офф, а они играют друг с другом в третий раз. А ещё больше надоел всем я, прогнозируя эти матчи так, что всем хотелось плакать. Перед первым матчем «Витязь» был на самом верху и плевал оттуда не только на СКА, но даже на ЦСКА с его Кубком Гагарина. А «Торпедо» в тот момент ковырялось в подплинтусном пространстве, мечтая о зоне плей-офф как о маме. Но я сказал: «Ша! «Торпедо» выиграет, потому что «Витязь» для него — свой клиент». Мне сказали: «Иди лечись. Посмотри, где «Витязь», а где «Торпедо». Нет, сначала ударься головой о стену, а потом иди лечись». Но я сказал: «Ха», и пошел спать, потому что «Торпедо» таки выиграло, да ещё убедительно.



Потом был второй матч, и все читали меня уже внимательнее. «Витязь» уже был послабее, «Торпедо» посильнее. И я всем рассказал «за своего клиента», да ещё показал так, что меня поняли не только те, кто в танке, но ещё и в шлеме. И вот вам, пожалуйста, эти волжские поцы снова выиграли, на этот раз в Подольске, на минуточку, в восьмой раз подряд. И после этого мне кто-то будет рассказывать «за своего клиента»?



Берите ручки и пишите. Какой «Витязь»? О чем вы? Не морочьте голову. «Торпедо» может проиграть кому угодно, может вылететь в ВХЛ или совсем закрыться. Но «Витязь» всё равно обыграет. Потому что «свой клиент» и говорить больше не о чем. Записываем: «Торпедо» победит в две шайбы в основное время», — сказал Лебедев.



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