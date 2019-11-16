Россия – Бельгия: прогноз Георгия Черданцева на матч квалификации Евро-2020

Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Россия – Бельгия.



Ставка: Россия не проиграет за 1.86, ничья в первом тайме за 2.28.



«Думаю, Россия может зацепить ничью. Жаль, что за гол России в этом матче так мало платят. Бельгия пропустила за весь отбор только один мяч, и как раз в матче с Россией, к тому же сборная России этой осенью находится в очень хорошей форме. Видимо, и коэффициент за гол России такой небольшой.

Подобрать ставки на этот матч очень сложно. Мне кажется, здесь всё очевидно. Бельгия не будет лезть из кожи вон, чтобы выиграть, у России полный стадион поддержки и никакой давящей ответственности за результат. Можно рискнуть».



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