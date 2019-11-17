«Торпедо» — «Витязь»: прогноз Алексея Егорова на матч регулярного сезона КХЛ

Бывший вратарь национальной сборной России, выступавший за «Динамо», ЦСКА, «Крылья Советов», а также за «Витязь», СКА и «Химик» Алексей Егоров дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Витязь».



Ставка: победа «Витязя» за 2.35.



«В моей карьере был период, когда я выступал за команду из Подольска. Поэтому ее судьба мне небезразлична, и я внимательно слежу за её выступлением. Радовался в начале сезона, когда она одерживала одну победу за другой, переживаю сейчас, когда, наоборот, терпит одно поражением за другим. Из последних девяти матчей чемпионата команда, главным тренером которой является Михаил Кравец, победила лишь однажды. От сбоев никто не застрахован, и это обычное явление. Полоса неудач скоро наверняка закончится. Возможно, даже в предстоящей игре с нижегородским «Торпедо».



Хотя статистика встреч не в пользу «Витязя». Последняя победа подмосковной команды датирована 20 сентября 2016 года. С тех пор во всех восьми матчах победили хоккеисты с берегов Волги – шесть раз в основное время, по разу — в овертайме и серии буллитов. В этом сезоне нижегородцы отыгрались с 0:2 в третьем периоде, а в серии штрафных бросков полностью переиграли Илью Ежова, реализовав три попытки из четырёх. Верю, что на этот раз успех будет на стороне «Витязя», даже несмотря на потери в составе».



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