Италия – Армения: прогноз Владислава Радимова на игру отбора Евро-2020

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 Италия – Армения.



Ставка: победа Италии минимум в 2 мяча за 1.50.



«Итальянцы очень хорошо выступают в своей группе, и они будут стремиться выиграть все свои матчи. А уж Армению у себя дома они должны обыгрывать сто процентов. Роберто Манчини сделал ставку на никому не известных игроков. И получается, что играют за сборную те, кто заслуживает этого по игре в чемпионате. И на мой взгляд, это правильно, потому что имена в футбол не играют. Те, кто выходит в майках сборной, стараются доказать свою состоятельность в каждом матче, в каждом эпизоде, и это даёт результат. Ну а то, что в Италии всегда были хорошие футболисты, это даже не оспаривается.



Что касается результативности, то у Армении сейчас уже никаких шансов нет выйти из группы. А когда нечего терять, они играют в такой южный открытый футбол. Вполне возможно, что Армения сможет забить. Но итальянцы должны обыгрывать Армению в этом матче, тем более на своём поле, и не исключаю, что игра получится результативной», — сказал Радимов.

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