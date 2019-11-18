Италия – Армения: прогноз Владислава Радимова на игру отбора Евро-2020

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 Италия – Армения.
Ставка: победа Италии минимум в 2 мяча за 1.50.
«Итальянцы очень хорошо выступают в своей группе, и они будут стремиться выиграть все свои матчи. А уж Армению у себя дома они должны обыгрывать сто процентов. Роберто Манчини сделал ставку на никому не известных игроков. И получается, что играют за сборную те, кто заслуживает этого по игре в чемпионате. И на мой взгляд, это правильно, потому что имена в футбол не играют. Те, кто выходит в майках сборной, стараются доказать свою состоятельность в каждом матче, в каждом эпизоде, и это даёт результат. Ну а то, что в Италии всегда были хорошие футболисты, это даже не оспаривается.
Что касается результативности, то у Армении сейчас уже никаких шансов нет выйти из группы. А когда нечего терять, они играют в такой южный открытый футбол. Вполне возможно, что Армения сможет забить. Но итальянцы должны обыгрывать Армению в этом матче, тем более на своём поле, и не исключаю, что игра получится результативной», — сказал Радимов.
- 18 ноября 2019
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 17 ноября 2019
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:31
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 16 ноября 2019
-
22:40
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:35