Италия — Армения. Прогноз: Манчини установит новый рекорд

18 ноября на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо в матче 10-го тура группы J квалификации Евро-2020 сборная Италии примет национальную команду Армении. Встреча начнётся в 22:45 мск. Эксперты считают «скуадра адзурру» явным фаворитом поединка. Сделать ставку на коллектив Роберто Манчини в букмекерских конторах можно за 1.16. Победа парней Абраама Хашманяна оценивается аналитиками коэффициентом 17.0.

Прогноз матча Италия — Армения (18.11.2019)

Роберто Манчини стал первым тренером, выигравшим со сборной Италии десять матчей подряд. Разумеется, в соперниках у «скуадра адзурры» сплошь и рядом были команды, заметно уступающие в уровне таланта и мастерства, но во многих других отборочных циклах ситуация ничем не отличалась, а рекорд поставил именно бывший наставник «Зенита». Опыт работы в Санкт-Петербурге даёт о себе знать.



Девять из десяти победных результатов для Италии пришлись на квалификацию Евро-2020, а ещё одна виктория была добыта в товарищеском матче против сборной США. «Скаудра адзурра» постарается продлить столь приятную для себя серию, и для этого есть все основания. В Палермо коллектив Роберто Манчини примет деморализованную Армению.



Ещё в середине отборочного цикла перед командой Абраама Хашманяна замаячила призрачная надежда на завоевание второй строчки в группе J. Босния и Герцеговина с Грецией потеряли слишком много очков, но неожиданно для многих осечками конкурентов воспользовалась Финляндия. Армения упустила свой шанс и винить в этом может только себя.



Согласно котировкам экспертов, явным фаворитом встречи считается Италия. Роберто Манчини не захочет прерывать рекордную серию дома со скромным соперником, но и совсем без экспериментов хозяева вряд ли обойдутся. За коэффициент 1.99 мы сделаем ставку на викторию «скуадра адзурры» в обоих таймах.



Армения часто становится заложницей эмоций. Когда у команды Абраама Хашманяна получается, то зрители могут увидеть 4:2 против Боснии и Герцеговины, но в случае морального спада даже Лихтенштейн становится непреодолимой преградой. Итальянцы сейчас в прекрасном настроении, с поддержкой своих трибун и желанием завоевать место в основе сборной перед Евро-2020.



Продолжает восстанавливаться после травмы Генрих Мхитарян. Без своего лидера Армения не смогла добыть победы в трёх подряд поединках, а сейчас бросать в бой единственную звезду с риском усугубить повреждение не имеет смысла. Команда Абраама Хашманяна уступает сопернику по всем значимым компонентам и лишена единственных реальных козырей: поддержки трибун и турнирной мотивации.

В своих двух последних поединках Италия побеждала соперников в обоих таймах. «Скуадра адзурра» разгромила 5:0 Лихтенштейн, хотя к перерыву вела только 1:0, а с Боснией и Герцеговиной к 2:0 по итогам стартовой 45-минутки добавился ещё один точный выстрел во второй части матча.

Ставка на матч Италия — Армения

Без Генриха Мхитаряна Армения набрала лишь одно очко за три последних матча и не смогла отобраться на Евро-2020. У Италии десять побед подряд и логичное желание продлить столь приятную серию. За коэффициент 1.99 мы поставим на викторию «скуадра адзурры» в обоих таймах. В двух последних поединках с участием команды Роберто Манчини выбранный нами вариант проходил.



Ставка: Италия выиграет оба тайма за 1.99. Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.