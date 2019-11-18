Аргентина – Уругвай: прогноз Жорди Гратакоса на товарищеский матч

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на товарищеский матч Аргентина – Уругвай, который состоится сегодня, 18 ноября, на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве.
Ставка: победа Аргентины в один мяч за 3.50.
«Уругвай – невероятно сложный соперник абсолютно для любой команды мира. При Оскаре Табаресе эта сборная всегда показывает высочайшую концентрацию и желание, компактно играя в обороне, и очень опасна на контратаках.
А тут в соперниках ещё и главный раздражитель для Уругвая – Аргентина. Товарищеских матчей между этими сборными не бывает. Это дерби между соседями, в котором каждый хочет победить, несмотря на статус игры и территории, на которой проходит встреча.
Но в настоящий момент, мне кажется, Аргентина немного сильнее. Впервые за долгое время можно сказать, что в команде хорошая атмосфера и есть понимание, как играть. Сказывается отличная работа тренера Скалони. На сегодня не ясно, сыграет ли Месси, возможно, ему дадут отдохнуть. Но даже без Лео у Аргентины есть кому забивать: в превосходной форме находится Лаутаро Мартинес.
Мой прогноз – победа Аргентины. Уругвайцев, однако, победить очень сложно, поэтому предлагаю ставку – победа аргентинцев ровно в один мяч», — сказал Гратакос.
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