Ирландия – Дания: прогноз Валерия Непомнящего на игру отбора Евро-2020

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 Ирландия – Дания.



Ставка: победа Дании с форой (0) за 1.48.



«Дания является фаворитом предстоящей игры, даже несмотря на то, что будет играть в гостях. Уровень игроков датской сборной выше. Кроме того присутствует и мотивация, ведь победа в этой игре подарит команде путёвку на чемпионат Европы. Дания — дисциплинированная, хорошо обученная команда, которая может добиваться нужного ей результата.



Для сборной Ирландии этот матч тоже является решающим в борьбе за выход на Евро-2020. Однако я сомневаюсь, что ирландцы смогут выиграть. У команды Ирландии в этом отборе явные проблемы в атаке, они забили всего 6 мячей в 7 играх. Конечно, британские команды славятся игрой при стандартных положениях, поэтому любой угловой или штрафной вблизи ворот сборной Дании может принести успех ирландцам. Тем не менее не думаю, что в этой игре датчане позволят много создать сопернику в атаке», — сказал Непомнящий.



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