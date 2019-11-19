«Амур» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Металлурга» минимум в 2 шайбы за 3.10.



«Как известно, и на старуху бывает проруха. И после пятиматчевой победной серии «Магнитка» споткнулась там, где никто от неё не ждал – в братском Китае. В прошлый раз была серия из четырёх побед, был новосибирский облом, но там хоть было понятно – «Сибирь» в тот момент рвала всех на ветошь. А тут какой-то, прости Господи, «Куньлунь». Ну да, пытается влезть в зону плей-офф, как по пьяни на шифоньер, но не более того. А тут берёт и ломает «Магнитку» об колено.



В принципе, это хорошо. Любая серия, что победная, что пораженческая, затягиваясь, начинает бить по психологии хоккеистов, и всегда в нехорошую сторону. Поэтому китайский ушат холодной воды за шиворот «Магнитки» можно и нужно в данном контексте считать лекарством, принятым в самом начале китайско-дальневосточного турне.



Следующая остановка – Хабаровск. Там картина прямо противоположная: после четырёх поражений «Амур» наконец-то победил. Причём победил финнов, которые каждый год офигевают от того, куда им приходится залетать ради хоккея. Финские товарищи, с детства привыкшие ездить на выезды на автобусах, с самым длинным коленом в 100 километров, вообще тяжело переносят бескрайние российские просторы. Поэтому их результат в хабаровском матче, начатом по финскому времени в 8 утра (когда все нормальные финны спят и ненормальные, между прочим, тоже спят), нельзя считать показателем восстановления игровых кондиций у «Амура» до такой степени, что они позволят ему грохнуть вслед за «Йокеритом» ещё и «Магнитку». Эти знают, в какой стране живут, и давно уже ничему не удивляются.



Поэтому в победе «Металлурга» можно не сомневаться. Просто так «Амур» не сдастся, матч получится тяжёлым, где-то даже мучительным. Но «Магнитка» всё равно пересидит, перетерпит и победу в основное время добудет. С достаточно скромным преимуществом в пару шайб», — сказал Лебедев.



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