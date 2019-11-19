Сан-Марино – Россия: прогноз Владислава Радимова на игру отбора Евро-2020

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 Сан-Марино — Россия.
Ставка: победа России минимум в 6 мячей за 1.90.
«В матче с Сан-Марино принципиальной разницы нет, где будет играть наша сборная, дома или в гостях. Дзюба будет стараться бороться за звание лучшего бомбардира. Да и остальные игроки будут стремиться показать себя. Тем более я думаю, что все команды не против улучшить себе статистику в таких матчах. Что касается ротации, то мне кажется, игроки лучше отдохнут на поле в матче с Сан-Марино.
Сборная Сан-Марино в прошлой игре пропустила 9 мячей, а могла пропустить и все 15. Поэтому, думаю, нашей команде не составит труда забить по три мяча в каждом тайме. Что касается результативности Сан-Марино, то я не уверен, что они смогут по воротам нанести хотя бы один удар. Так что я уверен, что игроки нашей сборной будут мотивированы показать себя и мы снова увидим много голов в данном противостоянии», — сказал Радимов.
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