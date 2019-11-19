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Сербия U21 — Россия U21: прогноз Евгения Ловчева на отбор Евро-2021

Сербия U21 — Россия U21: прогноз Евгения Ловчева на отбор Евро-2021
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Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч квалификации молодёжного Евро-2021 Сербия — Россия.

Ставка: ничья и меньше 3 мячей в матче за 3.70.

«Во-первых, наши обладают хорошим составом, приличные футболисты. Те же Чалов, Шапи – много игроков, атакующие ребята.

Но Сербия – это плотная хорошая команда, они играют на своём поле. А самое главное для России – ничья будет хорошим результатом, потому что мы сейчас на три очка опережаем Сербию. Поэтому ставлю на ничью. Также ничья в первом тайме и ТМ (2,5)», — сказал Ловчев.

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