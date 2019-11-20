Эксперты: у «Тоттенхэма» с Моуринью неплохие шансы выиграть Кубок Англии

Сегодня «Тоттенхэм» официально объявил о назначении португальца Жозе Моуринью на пост главного тренера после отставки Маурисио Почеттино. Клуб очень плохо стартовал в АПЛ — после 12 туров команда занимает лишь 14-ю позицию, набрав 14 очков. Это на 20 очков меньше, чем у лидирующего «Ливерпуля».



По оценке аналитиков, у «Тоттенхэма» нет шансов выиграть чемпионат Англии в этом сезоне. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 501.0. Это примерно 0,2% вероятности. При этом букмекеры практически не сомневаются, что Моуринью сможет вывести клуб в первую десятку турнира. Поставить на такой расклад можно с коэффициентом 1.05 (95%).



Зато эксперты считают «Тоттенхэм» одним из главных претендентов на Кубок Англии. Сделать ставку на победу новой команды Моуринью в этом соревновании можно за 9.0 (11%). Выше котируются лишь «Манчестер Сити» (4,5, 22%) и «Ливерпуль» (6.0, 16%).



Моуринью был безработным с декабря 2018 года – тогда его уволили из «Манчестер Юнайтед». Контракт португальца с «Тоттенхэмом» рассчитан до окончания сезона-2022/23.



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