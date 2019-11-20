Эксперты: у Кокорина и Чалова равные шансы поехать на Евро-2020

Вчера, 19 ноября, сборная России победой над командой Сан-Марино (5:0) завершила отборочный турнир на Евро-2020. Команда Станислава Черчесова заняла второе место в своей группе (после Бельгии) и обеспечила себе путёвку в финальный этап. Букмекеры принимают ставки на то, кто из футболистов попадёт в итоговую заявку.



По оценке аналитиков, почти наверняка в составе будут Артём Дзюба (коэффициент 1.05, 95% вероятности), Андрей Семёнов, Алексей Ионов, Марио Фернандес, Фёдор Кудряшов, Александр Головин, Георгий Джикия, Гильерме (1.07, 92%), Фёдор Смолов, Максим Беляев, Юрий Газинский, Денис Черышев, Алексей и Антон Миранчуки, Дмитрий Баринов и Сослан Джанаев (1.1, 90%).



Чуть ниже, но тоже очень высоки шансы Кирилла Набабкина, Магомеда Оздоева, Юрия Жиркова, Романа Зобнина, Далера Кузяева, Андрея Лунёва и Ильзата Ахметова (1.15, 86%). За 1.2 (80%) можно поставить на попадание в состав Вячеслава Караваева.



Вероятность того, что в итоговую заявку войдут Сергей Петров, Роман Нойштедтер, Александр Ерохин или Зелимхан Бакаев, аналитики оценили коэффициентом 1.35 (74%). За 1.65 (61%) можно сделать ставку на попадание в состав Георгия Щенникова, Владислава Игнатьева или Дмитрия Чистякова.



Шансы открытия нынешнего сезона Александра Соболева букмекеры оценили коэффициентом 1.85 (54%). Это выше, чем у многих других форвардов. Так, за 2.0 (50%) можно сделать ставку на то, что в итоговый состав попадут Фёдор Чалов, Рифат Жемалетдинов и не игравший пока после выхода из колонии Александр Кокорин. Ещё ниже шансы Николая Комличенко, открывшего счёт голам за сборную в игре с Сан-Марино. Поставить на его поездку на Евро-2020 можно за 2.5 (40%).



На вызов Павла Мамаева предлагается коэффициент 3.0 (33%), а на Антона Заболотного — 4.0 (25%).



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