«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч 13-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона 2019/20 «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».



Ставка: «Кристал Пэлас» не забьет за 2.30, разгромная победа «Ливерпуля» за 4.00.



«В этом матче всё более или менее очевидно. «Ливерпуль» в потрясающем настроении, в великолепной форме, команда бежит, забивает и вообще не проигрывает в чемпионате. «Кристал Пэлас» после удачного старта начал барахлить и потихоньку скатывается в середину турнирной таблицы. Возможно, падение продлится и дальше.



«Ливерпуль» выиграл все последние матчи с «Кристал Пэлас». И в субботу стоит ожидать победы гостей и в каждом из таймов, и в матче в целом.



Я бы поставил на то, что «Кристал Пэлас» не забьёт. Уж слишком большие проблемы у «хрустальных» с голами: даже дома они забивают всё меньше и меньше, не говоря уже о выездных матчах. Поставлю также на крупную победу «Ливерпуля».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.