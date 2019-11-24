«Урал» — «Спартак»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Российской Премьер-Лиги

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Урал» — «Спартак» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Спартак» победит с нулевой форой за 1.49.



«Спартак» является фаворитом предстоящего матча, команда сейчас на эмоциональном подъёме. Видно, что взаимодействие между игроками и тренерами начинает приносить плоды. В начале сезона «Спартак» был под давлением, сейчас команда немного раскрепостилась после нескольких удачных матчей. Пауза на игры сборных должна пойти на пользу москвичам. В расположение национальных команд из стана «Спартака» уехало не так много футболистов, поэтому Тедеско мог практически с полным составом в относительно спокойной обстановке поработать эти две недели.



«Урал» неплохо играет дома, довольно много забивает, однако в обороне у екатеринбуржцев есть проблемы. В последнее время «Урал» удачно играет со «Спартаком». Сейчас тренером команды из Екатеринбурга является Дмитрий Парфенов, долгое время игравший в московском клубе. Я уверен, что он постарается по-особому настроить своих футболистов на предстоящий поединок.



Тем не менее я думаю, что «Спартак» подходит к этой игре более мотивированным. Команда находится в лучшей игровой форме, а значит, как минимум не проиграет «Уралу».



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