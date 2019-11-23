Деонтей Уайлдер — Луис Ортис: прогноз Романа Мазурова на бокс в Лас-Вегасе

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой за титул чемпиона по версии WBC World в тяжелом весе Деонтей Уайлдер (США) — Луис Ортис (Куба), который состоится 24 ноября.



Ставка: победа Уайлдера к седьмому раунду за 1.90.



«Луис Ортис — очень крепкий малый, которому, правда, уже 40 лет. Впрочем, мы знаем, что для тяжелого веса 40 лет — это не возраст. При этом о функционале, конечно же, тоже стоит подумать. Луис Ортис обладает просто пушечным ударом и завалил несметное количество соперников. Достаточно вспомнить, как проходил первый бой Уайлдера и Ортиса. Это была сеча, это было мясо. И что-то мне подсказывает, что нечто подобное мы с вами увидим и в повторном поединке.

Причём был ведь момент, когда Луис Ортис реально пошатнул Уайлдера, и немножко ему не хватило для того, чтобы пригвоздить Бронзового бомбардировщика к канвасу. Но Деонтей восстановился и сам отправил спать Луиса Ортиса. Однако это не значит, что у кубинского боксера нет шансов в повторном поединке. Они как раз таки есть.



Деонтей Уайлдер обладает длиннющими рычагами и сверхкорявой техникой. Но он смог стать бронзовым призёром со свадебными ударами а-ля ирландский паб. И все его бои в профессионалах, за исключением двух, закончились досрочно. У него нет поражений. Значит, вот эта «размахайка» работает. И если перчатка доходит до цели, человек отправляется в царство Морфея.



Как мне кажется, Луис Ортис, с учётом его возраста, постарается решить все свои проблемы в ранних раундах, то есть в первой половине боя. Как это можно сделать? Благодаря агрессивной манере ведения поединка. Он попрёт вперёд, будет рубиться и пытаться уложить своего оппонента. Уайлдер хорошо работает вторым номером и на отходах может врезать в контратаке. Я думаю, что так оно в итоге и случится. Мне кажется, что Луис Ортис не сможет, а Деонтей Уайлдер сможет. Поэтому я ставлю на досрочную победу американского боксёра».