«Клипперс» — «Хьюстон»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/20 «Клипперс» — «Хьюстон».



Ставка: ТБ 232 очка за 2.36.



«Клипперс» одержали 10 побед в 15 матчах, идут на четвёртом месте на Западе. Команда Дока Риверса выиграла три игры подряд. Дома у «Клипперс» чудесная серия — 9 побед при 1 поражении. Тренер Риверс по-прежнему экспериментирует со стартовым составом. В матче с «Бостоном» на площадку вышел один разыгрывающий — Патрик Беверли, 3 форварда — Морис Харклесс, Кавай Ленард и Пол Джордж и центровой ивица Зубац. Отмечу, что при средней результативности 112,4 ом пара Кавай и Джордж набирает в среднем 54,1 ом. А выходящие со скамейки в качестве 6-го и 7-го игроков Лу Уилльямс и Монтрез Харрелл добавляют еще 40,6 о/м на двоих. Ротация насчитывает 11 игроков. правда, выход на паркет одновременно Джамайкла Грина и Родни МакГрудера сильно ослабляет позиционное нападение.



«Хьюстон» в 15 матчах одержал 11 побед, идёт на третьм месте на западе. В гостях показатель — 5 побед при 3 поражениях. Средняя результативность — 117,9 ом. Это третье место в Лиге. Подчеркну, что пара стартовых задних — Джеймс Харден и Рассел Уэстбрук приносят в среднем 60,2 очка за матч. Ротация укорочена из-за отсутствия травмированных игроков: Эрика Гордона, Джеральда Грина, высокорослых Айзея Хартенштайна и Нене. В старте вместо Гордона в последних матчах выходил Дэньюэл Хауз. А у мощных Пи Джей Такера и Клинта Капелы всего одна замена на двоих — опытный Тайсон Чендлер. Тем не менее «Хьюстон» — грозный соперник для любой команды», — сказал Гомельский.



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