«РБ Лейпциг» — «Кёльн»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Кёльн» в 12-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.
Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (–1,5) мяча за 1.93.
«Хороший матч для «Лейпцига», удобный, чтобы выйти после паузы, которая была связана с международными играми. Думаю, что «Лейпциг» достаточно сильным составом обладает, чтобы против такого соперника решать вопросы. Естественно, «Лейпциг» должен побеждать в этой встрече.
Сейчас важный момент: идёт концовка первого круга, нужно столбить за собой позиции. «Лейпциг», естественно, претендует на Лигу чемпионов.
Думаю, «Лейпциг» добьётся победы, и с разницей не в один мяч. Коэффициент на победу хозяев с форой (–1,5) мяча достаточно хорош — 1,93. Мне кажется, это то, что нужно в данной ситуации».
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