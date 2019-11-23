«РБ Лейпциг» — «Кёльн»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Кёльн» в 12-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (–1,5) мяча за 1.93.



«Хороший матч для «Лейпцига», удобный, чтобы выйти после паузы, которая была связана с международными играми. Думаю, что «Лейпциг» достаточно сильным составом обладает, чтобы против такого соперника решать вопросы. Естественно, «Лейпциг» должен побеждать в этой встрече.



Сейчас важный момент: идёт концовка первого круга, нужно столбить за собой позиции. «Лейпциг», естественно, претендует на Лигу чемпионов.



Думаю, «Лейпциг» добьётся победы, и с разницей не в один мяч. Коэффициент на победу хозяев с форой (–1,5) мяча достаточно хорош — 1,93. Мне кажется, это то, что нужно в данной ситуации».