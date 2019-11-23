«Рубин» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Известный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» — «Зенит» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Рубин» не проиграет в 1-м тайме и обе забьют — нет за 2.06.



«Рубин» уже в зоне стыковых матчей, он не забивает на протяжении четырёх встреч подряд. «Зенит» же идёт в лидерах и смотрится достаточно убедительно. 36 очков у «Зенита», 5 очков отрыва от ближайшего преследователя. Но понятно, что «Зенит» сейчас больше думает о Лиге чемпионов и предстоящей встрече с «Лионом».



Матч первого круга с избиением «Рубина» во втором тайме (5:0), быть может, занозой сидит у Шаронова и Ко. Плюс у «Рубина» большие кадровые проблемы: не будет Ташаева, Зуева, а также Зурико Давиташвили. Они все дисквалифицированы.



Я не удивлюсь, если «Рубин» попробует сыграть против «Зенита» в три центральных защитника. «Зенит» это не любит. Я думаю, что на первый тайм силёнок должно хватить у «Рубина». По крайней мере, для того, чтобы сдерживать «Зенит». Питерцам после пауз на сборную переключаться на матчи чемпионата не так просто. Плюс отрыв в чемпионате должен действовать немного расхолаживающе. Команда Сергея Семака больше думает о Лиге чемпионов.



Большого количества голов не жду в Казани. Там будет прохладно. И мне кажется, что первый тайм «Рубин» отстоит. Что будет во втором тайме, честно говоря, предсказать не берусь. Я бы взял вариант «Рубин» не проиграет в 1-м тайме и обе забьют — нет». «Зенит» будет много владеть мячом, стараться вскрыть оборону «Рубина», а там уже — что получится».



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