«Леганес» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Известный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Леганес» — «Барселона» в 14-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: победа «Барселоны» и тотал меньше 4,5 мяча за 1.75.



«Лидер Примеры (а мы знаем, что там двоевластие — «Барса» и «Реал» идут нога в ногу) «Барса» сыграет с последней командой чемпионата — «Леганесом». «Леганес» одержал победу над «Мальоркой» несколько туров назад. Казалось, после этого команда воспрянет духом, но нет — новая серия неудач. С шестью очками «Леганес» замыкает таблицу.



В прошлом сезоне, который стал чемпионским для «Барсы», «Леганес» дома её победил — 2:1. Раньше был стереотип, что каталонцы очень тяжело собираются после матча сборных. Да, ездили в сборные многие. Месси ездил, он забил по мячу Бразилии и Уругваю. И Суарес уезжал, тоже забил. Но времени, чтобы собраться, почувствовать друг друга, у «Барселоны» было предостаточно. В прошлый раз после паузы «Барса» обыграла на выезде крепкий «Эйбар» — 3:0.



Думаю, и сейчас, если «Барселона» внимательно, сконцентрированно подойдёт к этому матчу, то проблем не будет, «Барса» выиграет. Возьму с подстраховкой — «победа «Барселоны» и тотал меньше 4,5 мяча». Коэффициент — 1,75».



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