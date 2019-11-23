Деонтей Уайлдер — Луис Ортис: прогноз Александра Беленького на бой за титул WBC

Известный журналист Александр Беленький дал прогноз на бой Деонтей Уайлдер — Луис Ортис в тяжёлом весе, на кону которого будет стоять титул чемпиона мира по версии WBС.
Ставка: победа Уайлдера и ТБ 6,5 раунда за 2.40.
«Это второй бой. На мой взгляд, он сложится похожим на первый, но будет проще, чем первый.
Если помните, там в седьмом раунде был момент, когда Ортис нанёс удар, Уайлдер схватил и с большим трудом достоял до конца. Все вспоминают этот раунд. У Ортиса есть шанс как у человека с нокаутирующим ударом. Если они проведут между собой 10 боёв, то один бой Ортис обязательно выиграет. Но я не думаю, что это тот самый, десятый случай. Я думаю, что бой у Уайлдера на этот раз получится. Единственное, я не думаю, что он будет очень быстрым. Я думаю, что бой продлится больше шести с половиной раундов и кончится победой Уайлдера».
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