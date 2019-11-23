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«Милан» — «Наполи»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

«Милан» — «Наполи»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии
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Футбольный комментатор, спортивный журналист и главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 13-го тура Серии А сезона-2019/20 «Милан» — «Наполи».

Ставка: ТМ 2,5 мяча за 1.99.

«У «Наполи» большие проблемы: с коллективом, с президентом клуба. Я не уверен, что команда в ближайшем будущем сумеет прийти в себя.

«Милан» тоже не в лучшем состоянии. Думаю, в этой встрече возможен протест с обеих сторон — команд, болельщиков и так далее. И это, как мне кажется, будет стрессовая игра.

От матча не стоит ждать чего-то выдающегося. Я бы уверенно брал «тотал меньше 2,5». Зная проблемы у команд, рискну предположить, что, скорее всего, всё решит один гол».

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