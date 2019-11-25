«Спартак» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Нефтехимик».



Ставка: победа «Спартака» минимум в 2 шайбы за 3.00.



«Вот и «Нефтехимику» пришла пора со свистом войти в штопор. Пике получилось практически вертикальным и с грохотом: «маленькие татары» проиграли четыре матча подряд, причём в них вошла домашняя трёхматчевая серия. В половине матчей они пропустили по шесть шайб, а напоследок не смогли дома забить, извините за выражение, «Куньлуню». И это уже не просто кризис, а пожар в борделе во время наводнения.



И вот в таком душевном состоянии «Нефтехимик» отправляется на двухматчевый выезд в Москву и Подольск. Непонятно, что там будет в Подольске, потому что «Витязь» нынче сам дышит через раз, а вот в Москве всё практически понятно. У «Спартака» сейчас более или менее всё нормально, победная серия составляет уже три матча, и началась она, между прочим, в солнечном городе Нижнекамске, ага.



То есть налицо тот самый случай, когда есть ярко выраженный фаворит, причём игра будет на его поляне, а шансы аутсайдера надо искать в электронный микроскоп, да и то не факт, что найдёшь. Немного смущает тот факт, что «Нефтехимик» явно не является для красно-белых серьёзным раздражителем, а без такого раздражения у «Спартака» как-то не очень идёт. С другой стороны, сумела же команда Знарка обштопать этот же самый малораздражительный «Нефтехимик» у него дома. А после «маленьких татар» было ещё минское «Динамо», которое давно уже никого вообще не раздражает – и тоже всё нормально. Неужели Олег Валерьевич нашёл дорогу к уму и сердцу своих ребят (ну, или болт с правой резьбой – каждый вправе понимать по-своему)?



В общем, скажем, не мудрствуя лукаво, «Спартак» должен победить. Спокойно, основательно, без шума и пыли, конечно же, в основное время, и с хорошим таким преимуществом шайбы в три-четыре», — сказал Лебедев.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.