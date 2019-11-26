Эксперты считают, что сборную России не отстранят от участия в Евро-2020

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Это означает, что на четыре года Россия лишится права принимать соревнования и участвовать в тендерах за право их проведения. Уже отданные России турниры будут по возможности переданы другим странам. Россия не сможет также претендовать на право проведения Олимпиады-2032.
Флаг России не может быть поднят ни на одном крупном соревновании, организованном в течение этих четырёх лет.
Букмекеры открыли приём ставок на возможное отстранение сборной России от Евро-2020. Однако, по оценке аналитиков, этого не случится. Поставить на то, что сборная России не выступит на ближайшем чемпионате Европы, можно с коэффициентом 11.00. Это примерно 8% вероятности. Поставить на то, что россияне сыграют на Евро-2020, можно за 1.01 (92%).
Коэффициентом 11.00 также оценивается вероятность того, что Санкт-Петербург лишат права проведения матчей Евро-2020.
Ранее английские СМИ начали обсуждать вероятность того, что место России в финальной стадии чемпионата Европы по футболу займёт сборная Шотландии.
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