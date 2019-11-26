«Манчестер Сити» — «Шахтёр»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Шахтёр».



Ставка: «Манчестер Сити» выиграет и не пропустит за 2.10.



«Несмотря на то что «Шахтёр» в этой Лиге чемпионов забивал часто, несмотря на то что «Шахтёр» — вторая команда в своей группе сразу за «Сити», мне кажется, что в этом матче надо играть на чистую победу «Манчестер Сити». Под чистой я подразумеваю то, что «горняки» сопернику не забьют. Если посмотреть на линию, которую даёт БК ФОНБЕТ, то там на этот исход дают коэффициент 2.10. Мне кажется, что это верные деньги, они должны принести вам победу.



Вторая ставка на то, что это будет верховая игра – в этом тоже нет никаких сомнений. Лига чемпионов в этом розыгрыше удивительно голевая, да и «Манчестер Сити» не даёт оснований предполагать, что матчи с его участием могут получиться скучными. Так что «Шахтёр» не забьёт и крупная победа «Сити», — сказал Казаков.

«Манчестер Сити» — «Шахтёр». Прогноз: Гвардиола снова разгромит «горняков» «Горожане» выиграли три последних матча у «Шахтёра» с общим счётом 12:0.