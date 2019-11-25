«Манчестер Сити» — «Шахтёр». Прогноз: Гвардиола снова разгромит «горняков»

26 ноября «Манчестер Сити» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Этихад – Сити оф Манчестер» примет донецкий «Шахтёр». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты считают явным фаворитом «горожан». Сделать ставку на команду Хосепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно за 1.18. Победа «горняков» оценивается аналитиками коэффициентом 17.0.

Прогноз матча «Манчестер Сити» — «Шахтёр» (26.11.2019)

«Манчестер Сити» после неудачи на «Энфилде» реабилитировался перед своими болельщиками и одержал волевую победу над «Челси». Команда Хосепа Гвардиолы на девять очков отстаёт от «Ливерпуля», но шансы на третье подряд чемпионство в английской Премьер-лиге у «горожан» остаются. Впереди в Англии безумный график, в котором лидеры частенько теряют очки.



В Лиге чемпионов у «Манчестер Сити» полный порядок с результатами и практически гарантированная первая строчка в группе С. Ближайшим соперником «горожан» станет «Шахтёр», мечтающий занять вторую позицию. Календарь благоволит «горнякам» и даже поражение от фаворита не сильно ударит по перспективам коллектива Луиша Каштру.

У «Шахтёра» и «Динамо» из Загреба по пять очков. Обеим командам предстоит встреча с «Манчестер Сити», где вряд ли можно набрать хотя бы одно очко, а вот матчи с «Аталантой» — это другое дело. Хорваты проведут свой поединок против аутсайдера квартета С на выезде, и победить будет нелегко, а вот «горняки» примут итальянцев дома.



Кроме того, при равенстве очков у «Шахтёра» есть преимущество над «Динамо» по личным встречам из-за большего количества мячей забитых на выезде. Разумеется, это всё не значит, что «горняки» приедут сдаваться в Манчестер и отдавать грозному фавориту победу на блюдечке. Однако реальных шансов зацепиться у коллектива Луиша Каштру практически нет.



Букмекеры сильно занижают котировки на «Манчестер Сити», поэтому придётся выбирать комбинированный вариант. За коэффициент 1.82 можно сделать ставку на победу «горожан» в первом тайме и в матче при тотале больше 2,5. С общей результативностью и итоговым триумфом хозяев проблем возникнуть не должно, но как насчёт первого тайма?



В первом круге команда Хосепа Гвардиолы взяла верх со счётом 3:0, ведя 2:0 к перерыву. В недавнем матче с «Челси» «горожане» лидировали 2:1 после первого тайма и довели дело до победы. Порой у «Манчестер Сити» возникают проблемы с тем, чтобы на ранней стадии вскрыть оборону противника, но конкретно с «Шахтёром» англичане научились разбираться оперативно.



В сезоне-2018/19 «Манчестер Сити» разгромил «горняков» 6:0 и 3:0. В обоих случаях «горожане» отгружали по два мяча к перерыву. Не сказать, что «Шахтёр» за прошедшее время существенно прибавил, а команда Хосепа Гвардиолы продолжает держать высочайшую планку. Даже без Агуэро у хозяев сумасшедшая группа атаки.

Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Шахтёр»

В трёх последних матчах против «Шахтёра» у команды Хосепа Гвардиолы победы со счётом 3:0, 6:0 и 3:0. При этом во всех случаях «горожане» добивались комфортного перевеса по итогам первых таймов. За коэффициент 1.82 мы сделаем ставку на викторию «Манчестер Сити» в первом тайме и в матче при тотале больше 2,5. «Горняки» постараются оказать достойное сопротивление, но у хозяев слишком мастеровитый и глубокий состав.



Ставка: победа «Манчестер Сити» в первом тайме и в матче при тотале больше 2,5 с коэффициентом 1.82.

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